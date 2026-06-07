「プロレス・新日本」（７日、大田区総合体育館）ＩＷＧＰヘビー級王者カラム・ニューマン（２３）と辻陽太（３２）が６・１４大阪城ホール大会の王座戦に向け、激しい前哨戦を展開した。４・４両国大会で辻を撃破し、至宝ベルトの最年少戴冠記録を更新したカラム。この日は６人タッグで１３分５５秒、辻がシルバーライニングからの片エビ固めでゼイン・ジェイを葬った。バックステージで「このベルトを持って、世界中で戦