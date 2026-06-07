◇練習試合山梨学院15―1日本福祉大付（2026年6月7日山梨学院グラウンド）今秋ドラフト1位候補に挙がる山梨学院の最速152キロの二刀流右腕・菰田陽生（こもだ・はるき）投手（3年）が7日、77日ぶりに試合出場した。日本福祉大付（愛知）との練習試合の7回から救援し、1回1安打無失点。オール直球の16球で2三振を奪い「久しぶりに投げられてワクワク感が一番。投げている時は楽しかった」と充実の表情で振り返った。マ