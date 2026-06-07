フィギュアスケート女子で世界ジュニア選手権４連覇の島田麻央が７日、自身のインスタグラムを更新。「＃映画Ｍｉｃｈａｅｌマイケルジャパンプレミアレッドカーペットパーティーに参加させていただきました」とつづり、イベント参加を報告した。島田はマイケル・ジャクソンを思い起こさせるような全身黒レザーのロックテイストでレッドカーペットをかっ歩。黒のライダースジャケットの下にはラメがキラキラに輝く白のトッ