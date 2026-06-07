昨年末のフィギュアスケート全日本選手権アイスダンスで４位となった紀平梨花が、レジェンドアスリートとの３ショットを公開した。７日にインスタグラムを更新し、「ずーっと楽しみにしていた国枝慎吾さん、石川佳純さんとお食事に行ってきました」と書き始め、パラリンピック４個の金メダルを誇る国枝慎吾氏と五輪卓球女子３大会連続メダリストの石川佳純さんとの写真をアップした紀平。「とってもスペシャルな方々と色々な