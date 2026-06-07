歌手の松山千春（７０）が７日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭＮＡＣＫ５「松山千春ＯＮＴＨＥＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。４９年前、最初に東京でコンサートした思い出を語った。番組冒頭で開催中のデビュー５０周年記念ツアー（２０か所２１公演）について触れた。「今回デビュー５０周年とかいってコンサートやってるけどよ、つくづく感じるわなぁ」としみじみ。東京で一番最初にコンサートをし