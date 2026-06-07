【モデルプレス＝2026/06/07】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が6月7日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手作りの豚汁を公開し、反響を呼んでいる。【写真】2児の母・41歳元モー娘。、ハプニング発生も見事完成した具沢山豚汁◆石川梨華、お鍋2つ分の豚汁披露石川は「豚汁作ってるなう」「お味噌と豆腐を入れる前に何か足りないと思ったら、、豚肉入れてなかったw」と、調理中にメイン食材を入れ忘れるというハプニン