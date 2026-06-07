【モデルプレス＝2026/06/07】日本発のグローバルグループ・&TEAM（エンティーム）のK（ケイ）が6月6日、自身のInstagramを更新。プリクラを披露し、反響を呼んでいる。【写真】&TEAMメンバー「そっくり」と話題の人気キャラと2ショット◆K、プリクラ披露Kはポップコーンの絵文字とともに、映画館で写された写真などを複数枚投稿。また、8月7日公開となる漫画・アニメの実写映画『ブルーロック』で自身が演じる凪誠士郎と