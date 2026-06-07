フジテレビ系「指原千夏」が６日に放送され、タレント・指原莉乃、若槻千夏が出演した。個室を舞台に本音トークを繰り広げるバラエティー。この日は、指原プロデュースのアイドルグループ「≠ＭＥ」（ノットイコールミー）・櫻井もも（２２）のことが話題に。若槻は「（共演時に）ももきゅん（櫻井）は、めちゃくちゃ話しかけてくれんの！きょう（の収録で）は『ももきゅん、ドラマやるんです！』って。急に後ろの私に。そう