奈良クラブは7日、FW田村翔太が釜本邦茂賞を受賞したことを報告した。田村はJ2・J3百年構想リーグ地域リーグラウンドで18試合に出場し、13得点を記録。プレーオフラウンド2試合でも2得点を挙げ、計20試合15ゴールとした。クラブ公式サイトを通じ、「釜本邦茂賞という特別大会ならではの特別な賞を受賞できたことを、すごく嬉しく思っています。自分ひとりの力ではなくて、チームメイトのがんばりであったり、パスがあって自