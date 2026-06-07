【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2025年2月にアルバム『THIS IS BUDDiiS』でメジャーデビューを果たし、2月よりツアー『BUDDiiS vol.11 Hall Tour ― FLORiiA -』を行っていた、EBiDAN所属の9人組ダンスボーカルグループ・BUDDiiSが6月6日・7日にツアーの追加公演を幕張イベントホールにて2日間3公演にわたり開催。オフィシャルレポートが到着した。 ■「これか