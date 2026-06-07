プロ野球のファーム・リーグは7日、西地区の阪神―オリックス戦（日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）、中地区の中日―巨人戦（浜松）が雨天中止。東、中、西地区とファーム交流戦を合わせて計5試合が行われた。東地区の日本ハムはオイシックス戦（ウインドヒルひがし北海道スタジアム）に4―0で完封勝利。先発・古林睿煬が5回2安打無失点の好投で1勝目（2敗）を挙げた。柴田が初回に先制の3号2ラン、今川が8回に4号ソロ、宮崎が2安打