競泳の日本選手権最終日（７日、東京アクアティクスセンター）が行われ、女子４００メートル個人メドレーで２０２４年パリ五輪６位入賞の成田実生（ルネサンス）が４分３５秒１６で優勝した。午前の予選は４分３９秒７５で全体トップで通過し、午後の決勝は最初のバタフライで接戦となったが、次の背泳ぎでトップに浮上。そのまま首位を譲らず、大きくライバルを引き離してゴールした。今大会では２００メートル個人メドレー＆