お笑いコンビ「相席スタート」の山崎ケイが、７日に更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】」に出演。夫とのなれそめを語った。山崎は２０２０年、落語家の立川談洲と結婚。立川はもともと吉本の後輩だった。そんな中、女芸人でライブを行う際、ネタの一環で「『このメンバーを好きっていう男芸人さんいますか？自薦他薦問いません』っていうチェーンメールを流した」と説明。そこ