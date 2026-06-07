開演直前のサウンドチェック中のことだ。大澤敦史（G, Vo）がEVIL STAGEのフロアに続々と集まってくるオーディエンスに言葉を投げかけた。「今、ここにいるってことは……あれだな。俺たちの後にはいないから、俺たちを観に来たってことだな。嬉しいー！嬉しいからプレゼントあげちゃう」そう言って取り出したのは、もちろん、うまい棒の数々。遠くにいる子どもを見つけると、「あの子に届くように配ってね」と優しい一言も。さ