愛らしい表情と丸みのあるフォルムで、多くのファンを魅了する「ポムポムプリン」。サンリオキャラクター大賞でも常に上位にランクインする人気者は、今年誕生30周年！ お祝いムードを盛り上げるさまざまな企画やコラボにも注目が集まっています。今回は【ファミリーマート】に登場した特別感たっぷりの商品をご紹介します。 記念グッズが可愛い！ 今回登場したのは「ポムポムプリン マグ&