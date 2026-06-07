SHINeeの約2年ぶりとなる日本でのドーム公演＜- The Trilogy I - 2026 SHINee WORLD VIII : [THE INVERT]＞が6月5日、7日の2日間、埼玉・ベルーナドームにて開催された。オフィシャルからのレポートをお届けする。◆ライブ写真「THE INVERT」には「裏返す」「転換する」という意味があり、これまでとは異なるライブになることをタイトルから予告。その言葉通り、6月1日に発売されたばかりのSHINee The 6th Mini Album『Atmos』に収