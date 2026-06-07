◆競泳▽日本選手権最終日（７日、東京アクアティクスセンター）男子４００メートル決勝が行われ、この種目で２４年パリ五輪と２５年世界選手権で銀メダルを獲得した松下知之（東洋大）は４分１５秒４４で、まさかの５位に終わった。優勝した西川我咲（あさき、東洋大）には７秒近く離された。前半は予選よりも３秒以上遅い２分２秒２でターン。課題としていた平泳ぎを終え４番手とすると、得意な自由形は１分０秒７９を要し