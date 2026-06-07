気づくと増えていく書類や小物類。「あとで片付けよう」と置いたまま、ついついごちゃついてしまうこともありますよね。今回【ダイソー】で見つけた「収納グッズ」を、本来とは少し違う使い方をしてみたところ、書類整理や小物収納に大活躍。「こんな使い方アリなんだ！」と驚いた活用法を試してみました。 5ポケット付きの縦長収納 【ダイソー】「吊り下げシャツ収納」\220（税込） 約77.5cm × 約29.5cmの縦