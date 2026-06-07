テレビ朝日の森山みなみアナウンサーが、上品な衣装ショットを公開した。森山アナは７日に自身のインスタグラムを更新。「ひんやりとした週末ですね。私は熊本から親友が遊びにきていたので、久々に鎌倉にお出かけ風が気持ちよかった！」と充実した休日の様子を報告。続けて「『今夜のテレ朝系』の収録の際に、さくらんぼをいただきました山形の佐藤錦、キラキラつやつやでとても美味しかったです」とさくらんぼをつまんで