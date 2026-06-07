定期的に繰り返す白髪染めを、面倒に思う人も多いでしょう。そんな、40・50代の悩みを解消へ導いてくれそうな「白髪ぼかしヘア」にフォーカス。白髪を黒っぽく染めてしまうのではなく、デザインカラーになじませて目立たせなくすることで、白髪染めからも解放されてオシャレ度アップも目指せそう。今回は、プロのヘアスタイリストさんたちのInstagram投稿から、上品でオシャレな白髪ぼかしヘアをご紹介します。 グレ&