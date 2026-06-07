今回は、A子さんから聞いたエピソードをご紹介します。 職場にいる自称「サバサバ系」の先輩。「テキーラなんか水」などと豪語する猛者なのですが、ある新入社員の歓迎会の日、彼女の様子が突然おかしくなって──！？ 「テキーラなんか水よ ♪」 職場の先輩・B美さんは、いわゆる「サバサバ系」を自負する人です。お酒もかなり強く、「昨日も朝まで飲んでた～」「テキーラなんか水よ、水