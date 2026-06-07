「準備できてんの？ 一緒に行けんの？ 04 Limited Sazabys始めます！」GEN (Vo, B)のそんな言葉から演奏を始めたフォーリミこと04 Limited Sazabysを迎えたのは、オーディエンスのシンガロングとアツいハンドクラップだった。1曲目は「Milestone」。GENが伸びのあるハイトーンボイスで歌うエモいともノスタルジックとも言えるメロディーが、メンバーが重ねるハーモニーとともに胸に染みる。そこからRYU-TA(G, Cho)がオーディンスと