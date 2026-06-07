女優・橋本環奈（２７）のドレス姿が話題を呼んでいる。橋本のマネジャーが運用するインスタグラムが７日までに更新され、映画「キングダム魂の決戦」（佐藤信介監督、７月１７日公開）のワールドプレミアに登壇した際のムービーがアップされた。橋本はドットのオフショルドレスをまとい、笑顔で手を振りながら退場。後ろが大きく開いたデザイン性のあるドレス姿が公開された。この投稿にはファンからは「こんなに可愛い