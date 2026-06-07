◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人２―２ロッテ＝延長１２回＝（７日・東京ドーム）巨人が２０１１年７月３０、３１日のヤクルト戦（神宮）以来１５年ぶりの２日連続引き分けに終わった。試合後、杉内投手チーフコーチが投手陣について言及。今季２度目の先発で、スライダー、カーブ、フォークなどを交えながら７回１失点と力投した西舘について「勝負できる球種が増えたというのが、彼の中ではかなり自信になっていると