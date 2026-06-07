人気コスプレイヤーでグラビアアイドルの東雲うみが5日、同日発売の「ヤングガンガン」(スクウェア・エニックス)に登場したことを伝えた。 【写真】横からぎゅっ圧倒されちゃう迫力のボリューミー 表紙と巻頭グラビア担当してます」と伝えた東雲は「ウエディングショットをアップ。ただ、ウエディングとうたいながらドレスはなし。布面積を最小限におさえたスタイルでブーケを手に、少しはにかん