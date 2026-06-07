グラビアアイドルの髙野真央(22)が、2026年7月29日に1st写真集を講談社から発売することを発表した。 【写真】衣装から“たぷん”とあふれる白肌！迫力がすごい 髙野は2025年から森香澄などが在籍する事務所「seju」に所属。デビュー後すぐにグラビアが話題となり、透明感あふれる白肌と圧巻のスタイルで人気を集めている。 自身初の写真集のロケ地はベトナム南部のムイネー。これまでにない大胆