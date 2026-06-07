中国は経済が発展して久しいが、それでもなお消費者には、いまだに食の安全への根深い不信が厳然として存在している。今回は最近、中国社会をにぎわせている薬品漬けヤマモモの問題を通じて見える、中国における食の安全について解説したい。 関連記事：中国「白酒」バブルの崩壊（第1回）10年で生産量が74%も激減した理由 毎年、この時期になると中国の果物市場に欠かせないのが、厚い果肉と甘さが特徴のヤマモモ（楊梅）だ。