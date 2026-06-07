【競馬】メイクデビュー東京（6月7日／東京競馬場・2歳新馬・芝1800メートル）【映像】大注目新馬が“舌出し”カメラ目線？ 圧巻レースの様子7日の東京5R・新馬戦で、評判馬のジョドレルバンク（牡2、美浦・武井）が大物感溢れる走りで快勝。多くのファンがその勝ちっぷりに反応した。エフフォーリア初年度産駒で叔父に昨年の日本ダービーを制したクロワデュノールを持つジョドレルバン