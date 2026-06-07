【国際親善試合】日本女子代表 5−0 南アフリカ女子代表（6月6日／ヤンマーハナサカスタジアム）【映像】谷川萌々子が「絶品スルーパス」（実際の様子）なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のMF谷川萌々子が見せた、絶品のスルーパスが話題を呼んでいる。なでしこジャパンは6月6日、国際親善試合で南アフリカ女子代表を5−0で撃破。狩野倫久監督の正式初陣で事実上のゼロトップに入った谷川は、29分に驚愕のスーパーミド