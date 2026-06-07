2人組アーティスト・ゆずが6日と7日の2日間、Kアリーナ横浜で『ゆず 弾き語りアリーナツアー2026 心音』を開催。7日公演のライブ終盤、日本テレビ『DayDay.』のMC・山里亮太らがサプライズでステージに登場し、ゆずとともに番組テーマソングの新曲「ニュービギニング」を披露した。【LIVE写真】ゆず×山里亮太ら『DayDay.』チームが大合唱ゆずは現在、最新アルバム『心音』を携えて5月から同ツアーを敢行中。今回のKアリーナ横