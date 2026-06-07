タレントの中川翔子さんは6月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。子役時代の姿を披露しました。【写真】中川翔子、子役時代の姿！「めちゃくちゃ夢ある話だな」中川さんは「わたしもちょっとだけ子役やってて ゴジュウジャーで変身できました」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は自身が5歳の頃の子役時代の写真、2枚目の写真では、現在の中川さんがテレビ朝日系で放送されていた特撮テレビドラマ「スーパー戦隊シリーズ」のヒーロ