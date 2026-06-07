モデルでタレントの藤田ニコルさんは6月7日、自身のInstagramを更新。5月1日に出産を報告した娘とのお宮参りショットを披露しました。【写真】藤田ニコル、娘とのお宮参りショット「すっかりママの顔になってる」藤田さんは「久しぶりの投稿になってしまいました 無事に娘との生活も1か月を迎え、お宮参りも終えることができました 娘はお家を出てから帰ってくるまで、ずっと夢の中でした 笑」とつづり、3枚の写真を投稿。着物姿で