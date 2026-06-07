「函館スプリントＳ・Ｇ３」（１３日、函館）シリーズ初戦の主役は充実一途のレイピア。今季はシルクロードＳ↓オーシャンＳで連続２着すると、前走の高松宮記念でも５着に奮闘。地力強化を印象付けた。１週前追い切りは、栗東坂路で４Ｆ５３秒９−１３秒８を計時。台風の影響で馬場が悪く時計は平凡だったが、状態は良好だ。夏の短距離王の称号を手にし、再びＧ１の舞台へ。高松宮記念８着からの反撃に燃えるエーティーマク