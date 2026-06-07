「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）大阪杯↓天皇賞・春と連勝したクロワデュノールが、史上初となる春の古馬３冠制覇へまい進する。前走の春盾は後方勢が最後の直線で脚を伸ばすなか、４角３番手から押し切る横綱相撲。昨秋は凱旋門賞やジャパンＣで屈辱を味わったが、休養で立て直されると見事に復活を果たした。父キタサンブラックでも成し得なかった前人未到の記録を打ち立て、最強の座を強固なものとする。逆転の一番手