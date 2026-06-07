終活を意識し始める人も多い70代。だが、シンガー・ソングライターのさだまさしさんは「僕は終活はしません」と言い切る。74歳の今も新曲を発表し、全国ツアーを続ける日々。“終わり”より、“今”。走り続ける74歳の現在地とは。【写真】さださんが主題歌を担当！泣けて役に立つ！「終活映画」“新しい何か”を見つけないと、やる意味がない「僕は終活はしません」そうきっぱりと言い切るのは、シンガー・ソングライター