「プロレス・新日本」（７日、大田区総合体育館）ジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア」決勝が行われ、ＹＯＨ（３７）が、悲願のシングル初タイトルを獲得した。昨年の決勝で敗れた藤田晃生（２３）を２８分１秒、ダイレクトドライブからの片エビ固めで葬った。リングで歓喜の雄たけびを上げた。「３つ言わせてください」と前置きした上で「イヤァオ！」「イヤァオ！」と叫んで「特にありません」と続けた。