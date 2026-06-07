【モデルプレス＝2026/06/07】モデルのヨンアが6月6日、自身のInstagramを更新。ミニスカートを合わせたゴルフウェア姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】40歳モデル「スタイル抜群」と話題のゴルフ姿◆ヨンア、美脚際立つミニスカゴルフウェア披露ヨンアは、「My first golf day」という言葉と「＃NewHobby」というハッシュタグとともに、ゴルフ場での動画を投稿。白のキャップに白のトップス、ふんわりとした白のプリーツミニ