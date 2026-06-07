【モデルプレス＝2026/06/07】女優の三田寛子が6月6日、自身のInstagramを更新。長男・橋之助と元乃木坂46で女優の能條愛未との結婚披露宴での様子を公開し、反響を呼んでいる。【写真】歌舞伎俳優の60歳女優「素敵」と話題の息子の披露宴ショット◆三田寛子、長男披露宴の様子公開三田は、会場のステージや金屏風の前で撮影された披露宴での様子を複数枚投稿。タキシード姿の橋之助とウェディングドレスに身を包んだ能條が並び、