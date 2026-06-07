【モデルプレス＝2026/06/07】声優・歌手の平野綾が6月7日、自身のInstagramを更新。9年ぶりの始球式ショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】38歳美人声優「透明感がすごい」と話題の始球式ショット◆平野綾、美脚際立つショーパンショット公開平野は「エスコンフィールドで行われた、セ・パ交流戦2026 北海道日本ハムファイターズVS．読売ジャイアンツ戦のファーストピッチを務めさせていただきました」と報告し、写真