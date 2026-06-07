今回、Ray WEB編集部は、ライブ会場にいた迷惑客について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞推しのデビューライブに訪れた主人公。ウキウキしながらグッズ列に並んでいると、自称・古参ファンの女性に突然割り込まれてしまい大パニックに……。さらに衝撃発言を連発し、周囲も困惑。そんななか、騒ぎに気づいた運営スタッフが近づいてきて……！？原案：Ray WEB編集部作画：みやまみい