今回、Ray WEB編集部は、ライブ会場にいた迷惑客について読者に話を聞いて漫画にしてみました。このあと、予想外の展開に...！原案：Ray WEB編集部作画：みやまみいライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】【最後にスカッと！】グッズ列に並んでいたら...「にわかはおとなしく後ろに下りな」と突然割り込まれてパニック！？