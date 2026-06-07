女優・安達祐実が芸能界の大御所との再会を報告した。安達は７日に自身のインスタグラムを更新。テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）への出演を告知し、番組の司会を務める黒柳徹子との２ショットを披露。「１２年ぶりにお会いできて嬉しいです！」とつづり、黒柳の後ろで体を傾けてほほ笑む２ショットを投稿。「６月９日１３：００＃徹子の部屋 ぜひ！」と呼びかけた。この投稿には「絶対見ます」「楽しみで