６日、中国鉄路ハルビン局集団綏芬河駅に停車する復路の中欧班列。（ドローンから、ハルビン＝新華社配信／曲芸偉）【新華社ハルビン6月7日】中国黒竜江省の鉄道を管理、運営する中国鉄路ハルビン局集団は6日、中国と欧州を結ぶ国際貨物列車「中欧班列」東ルートの今年の運行本数が3千本を突破したと明らかにした。同ルートの今年1〜4月の累計運行本数は全国の中欧班列総運行本数の32.1％に上り、うち復路便の運行本数は全国の