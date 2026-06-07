RESEXXY（リゼクシー）から、夏のリゾートムードを感じる新作WEBカタログ「CHERISH」が公開されました。モデルには雑賀サクラさんを起用し、眩しい陽射しに映えるカラーや、風を感じる軽やかなシルエットのスタイリングを提案。女性らしさと抜け感を兼ね備えたコレクションは、日常から少し離れて自分らしいおしゃれを楽しみたい方にぴったりです♡ CHERISHが描く夏の世界観 今回のWEBカタロ