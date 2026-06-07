結婚や出産後、なかなかひとりで出かける時間が取れないママもいるかもしれません。家事や子育て、仕事に一生懸命だからこそ、家族と離れてひとりでリフレッシュする時間もほしいですよね。今回の投稿者さんは、祖母やおばから言われた言葉に疑問を感じたようです。『結婚後にひとりでライブに行ったり、友だちと旅行するのは悪いことですか？祖母やおばに「ワガママだ」とか「主婦が家を空けるのはおかしい」と言われました』こ