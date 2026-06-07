静かな暮らしを支えているのは、ご近所とのほどよい距離感なのかもしれません。しかしその距離が変わると、思わぬトラブルへと発展することがあるようです。エピソード1：＜ボール遊びの苦情＞「道路で遊ぶのやめさせて！」うちが悪いの？Aさんは、小学生の男の子ふたりを育てながら義実家で暮らしています。ある日の夕方、隣に住む老夫婦が訪ねてきました。穏やかな人柄で、これまで良好な関係を築いてきた相手です。しかしその日