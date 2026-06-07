私はケイコ。夫のユウダイ、息子のリュウタ、娘のミワと4人暮らしをしています。ホテル泊は快適でしたが、やはり子どもたちのことが心配でLINEを送ると、案の定夫は何もしていないようです。「家事が大変だ！」と怒ってるらしいのですが、自分で蒔いた種です。さらに、娘から泣きそうな電話が。夫が子どもたちに八つ当たりを始めたようなのです。まさか子どもたちにまでそんな思いをさせるなんて。夫の傲慢さを懲らしめるつもりだ