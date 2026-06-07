「カーリング・日本選手権」（７日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）２年連続の首都圏開催で開幕した。１次リーグが行われ、ミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスが、札幌国際大を１２−４で下した。五輪後初の公式戦で白星発進を決めた。日本代表の強さを見せた。第１エンドから２点を奪うと、有利な後攻だった第３、５エンドは大量４得点。相手の得点は最小限に抑え、終始有利に試合を進めた。スキップ吉村紗也香は「いいスター