ボートレースまるがめの「ヴィーナスシリーズ第５戦マクール杯」は７日、２日目を開催した。谷口佳蓮（２４＝香川）は絶好枠で臨んだこの日１走の１Ｒを逃げ快勝。コンマ０８のトップスタートから先マイを果たすと、中北涼と松田真実が２着争いを繰り広げるのを尻目に逃走態勢を築いた。２連率２６％の４３号機は「回転調整をしたくらい。手前の上がりはスムーズになってきたし、舟足のバランスも少しずつ取れてきている」