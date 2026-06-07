カーリング女子のＳＣ軽井沢クラブが、新体制で初白星を挙げた。２年ぶりの優勝がかかる日本選手権（神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）では、リードに川田亜依、リザーブに小胗麻葉を登録。７日の初日で中部電力と対戦し、８―３で勝利を収めた。スキップ・上野美優は川田について「最初のところでアイスの読みだったりとか、投げの確認という部分で少しミスが出てしまったけど、みんなで『大丈夫だよ』と。亜依ちゃんも緊張し